зарядное устройство

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зарядное устройство

Новое сообщение Olesja » 12 апр 2020, 19:49

Ищу зарядное устройство Xiaomi для телефона, подскажите где можно приобрести по нормальной цене :A)


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Olesja
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Сообщения: 44
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Re: зарядное устройство

Новое сообщение рыбкина » 22 апр 2020, 14:26

Я вот увидела, какие сейчас крутые новинки появились https://www.aks.ua/catalog/zaryadnye-ustroistva/brand/xiaomi прям даже и не знаю на что обратить внимание и что купить, но что зарядка нужна это точно, без нее ну вот совсем никак уже.
рыбкина
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22 апр 2020, 14:14
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