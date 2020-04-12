зарядное устройство
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зарядное устройство
Ищу зарядное устройство Xiaomi для телефона, подскажите где можно приобрести по нормальной цене
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Olesja
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
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Re: зарядное устройство
Я вот увидела, какие сейчас крутые новинки появились https://www.aks.ua/catalog/zaryadnye-ustroistva/brand/xiaomi прям даже и не знаю на что обратить внимание и что купить, но что зарядка нужна это точно, без нее ну вот совсем никак уже.
- рыбкина
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 апр 2020, 14:14
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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