Скрежет из стиральной машины

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Скрежет из стиральной машины

Новое сообщение TukTuk » 20 апр 2020, 09:36

Насколько плохо то что из стиральной машины начали доносится скрежущие звуки во время работы?


Аватара пользователя
TukTuk
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
Вернуться к началу

Re: Скрежет из стиральной машины

Новое сообщение GHazan » 20 апр 2020, 10:54

Скрежет? Ну я думаю вашей стиралке недолго осталось жить в таком случае...
Аватара пользователя
GHazan
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
Вернуться к началу

Re: Скрежет из стиральной машины

Новое сообщение lynaaa » 20 апр 2020, 14:45

Так сказать тяжело, но мне кажется что-то с барабаном не так. Советую у ребят из https://remholod96.ru/ проконсультироваться по этому вопросу, может что подскажут, а если надо то починят.
lynaaa
Читатель
 
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
Вернуться к началу

Re: Скрежет из стиральной машины

Новое сообщение Irishka » 26 апр 2020, 18:07

Да, если с барабаном проблема то дорого обойдется ремонт, уже знаю из личного опыта.
Irishka
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 26 апр 2020, 17:58
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group