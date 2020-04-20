Скрежет из стиральной машины
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Скрежет из стиральной машины
Насколько плохо то что из стиральной машины начали доносится скрежущие звуки во время работы?
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TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Скрежет из стиральной машины
Скрежет? Ну я думаю вашей стиралке недолго осталось жить в таком случае...
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GHazan
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Re: Скрежет из стиральной машины
Так сказать тяжело, но мне кажется что-то с барабаном не так. Советую у ребят из https://remholod96.ru/ проконсультироваться по этому вопросу, может что подскажут, а если надо то починят.
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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Re: Скрежет из стиральной машины
Да, если с барабаном проблема то дорого обойдется ремонт, уже знаю из личного опыта.
- Irishka
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 26 апр 2020, 17:58
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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