Где правильное бюро переводов
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Где правильное бюро переводов
Долго искали правильное бюро переводов, где могут перевести с китайского на казахский язык, и вот о чудо через google нашли наконец, это бюро METAFORA на сатпаева. Спасибо ребятам, что в течении дня смогли нам все перевести.
- mackz
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- Зарегистрирован: 11 авг 2020, 13:11
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