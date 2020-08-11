Где правильное бюро переводов

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Где правильное бюро переводов

Новое сообщение mackz » 11 авг 2020, 13:15

Долго искали правильное бюро переводов, где могут перевести с китайского на казахский язык, и вот о чудо через google нашли наконец, это бюро METAFORA на сатпаева. Спасибо ребятам, что в течении дня смогли нам все перевести.


mackz
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