Настройка wifi

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Настройка wifi

Новое сообщение mackz » 11 авг 2020, 13:17

Купили новый wifi модем, и нужно было срочно сделать настройка wifi алматы, правильно не кто не мог сделать, и только в isupport нам помогли быстро и качественно, установили пароли и защищенное соединение сделали.


mackz
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Зарегистрирован: 11 авг 2020, 13:11
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