Сервис Apple
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Сервис Apple
Сестра уронила ноутбук macbook air, и он macbook перестал включаться, не знали что делать, думали матрица треснулаа, но вроде изображение было, или подумали что клавиатура сломался макбук аир, тоже вроде работает, и что вы думаете нам помог только сервис Apple iSupport Алматы, только они вошли в наше положение ведь в городе карантин COVID 19, и выезжать не кому нельзя, мастер приехал и устранил все, а еще заменили батарею на macbook так что вот так ребята
- mackz
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 авг 2020, 13:11
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