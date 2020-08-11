Сервис Apple

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Сервис Apple

Новое сообщение mackz » 11 авг 2020, 13:17

Сестра уронила ноутбук macbook air, и он macbook перестал включаться, не знали что делать, думали матрица треснулаа, но вроде изображение было, или подумали что клавиатура сломался макбук аир, тоже вроде работает, и что вы думаете нам помог только сервис Apple iSupport Алматы, только они вошли в наше положение ведь в городе карантин COVID 19, и выезжать не кому нельзя, мастер приехал и устранил все, а еще заменили батарею на macbook так что вот так ребята


mackz
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