Где купить зарядку macbook

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Где купить зарядку macbook

Новое сообщение mackz » 11 авг 2020, 13:23

Сломалась зарядное устройство Magsafe 2 для macbook про, и перестал заряжаться, начали искать через google, где бы можно было купить такую зарядку, и вот мы нашли наконец, оригинал правда oem, на зато дешевле, если кому нужно вы можете тут смотрите оригинал в Isupport, они находятся в центре Алматы. Ссылку я вам оставил


mackz
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