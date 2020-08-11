Где купить зарядку macbook
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Где купить зарядку macbook
Сломалась зарядное устройство Magsafe 2 для macbook про, и перестал заряжаться, начали искать через google, где бы можно было купить такую зарядку, и вот мы нашли наконец, оригинал правда oem, на зато дешевле, если кому нужно вы можете тут смотрите оригинал в Isupport, они находятся в центре Алматы. Ссылку я вам оставил
- mackz
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 авг 2020, 13:11
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