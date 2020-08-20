Ремонт стиральных машин в Шевченковском районе в Киеве

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Ремонт стиральных машин в Шевченковском районе в Киеве

Новое сообщение Nasintoia » 20 авг 2020, 08:43

Сломалась стиральная машина, кто оперативно можно приехать и починить в Шевченковском районе в Киеве?


Nasintoia
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 авг 2020, 10:19
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Re: Ремонт стиральных машин в Шевченковском районе в Киеве

Новое сообщение alexbordug » 20 авг 2020, 10:16

Недавно столкнулись с тем, что стиральная машина сломалась прямо в процессе стирки, гудела и не сливала воду, что делать в такой ситуации совершенно не знали. Поняли, что реально, с такой проблемой, нам следует лучше вызвать мастера своего дела, нашли такого на сайте https://kiyservice.ua/remont-stiralnyh-mashin/ Ремонт качественный, делают в Шевченковском районе в Киеве. Мастер всё сделал быстро. Рекомендую!!!
alexbordug
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 авг 2020, 10:16
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Re: Ремонт стиральных машин в Шевченковском районе в Киеве

Новое сообщение Yotoon » 26 авг 2021, 13:52

Если нужен срочный ремонт, рекомендую обратиться в компанию Стир Сервис. Они занимаются ремонтом всех стиральных машин, в том числе и бренда LG https://stir-services.com.ua/ремонт-стиральных-машин-lg-лж.html
Yotoon
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Сообщения: 16
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