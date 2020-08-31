наушники для прослушивания музыки

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наушники для прослушивания музыки

Новое сообщение Mila Kovalchuk » 31 авг 2020, 11:21

в каких наушниках вы слушаете музыку, посоветуйте вариант для покупки?


Mila Kovalchuk
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 16 май 2019, 14:21
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Re: наушники для прослушивания музыки

Новое сообщение Aleksyu » 31 авг 2020, 11:23

у меня беспроводные.
Aleksyu
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 15 июл 2019, 17:14
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Re: наушники для прослушивания музыки

Новое сообщение IvanovIvan » 24 окт 2020, 17:36

Тоже беспрводные - эирдотсы нравтяс как звучат.
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IvanovIvan
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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