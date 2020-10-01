Кофеварка

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Кофеварка

Новое сообщение Lanin » 01 окт 2020, 11:45

Добрый день. Посоветуйте где выгоднее приобретать кофеварку по хорошей цене? Кстати, какой бренд лучше?


Lanin
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 10:30
Вернуться к началу

Re: Кофеварка

Новое сообщение Bitter » 02 окт 2020, 00:43

День добрый, могу вам порекомендовать купить на сайте интернет магазина Миллиметр по хорошей цене кофеварку https://millimetr.ru/dlya-kuhni/tekhnik ... kofevarki/ У этого интернет магазина часто бывают скидки.
Bitter
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 22:22
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group