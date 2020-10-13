Шлифовальный станок
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Шлифовальный станок
Посоветуйте магазин, в котором есть возможность выбрать шлифовальный станок.
- Tyomkin
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 окт 2020, 22:01
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Re: Шлифовальный станок
Таких магазинов в принципе много есть, но я знаю лишь один нормальный, который не подведет - это https://mosgrinder.ru/ Данный магазин продает чисто такие станки, то есть гриндеры, в ассортименте есть запчасти, ленты в том числе.
- Goreev
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 13 окт 2020, 22:03
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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