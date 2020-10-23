Кухонный комбайн - как выбрать?
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Кухонный комбайн - как выбрать?
Хочу купить кухонный комбайн, но вот не знаю какую модель лучше всего подобрать. Мне такой чтобы можно было без проблем нашинковать овощи, крем взбить, помолоть кофе. Есть комбайн с таким набором функций плюс по адекватной цене. И конечно важна компактность, кухня у меня небольшая.
- Зелень зеленая
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- Зарегистрирован: 22 окт 2020, 21:38
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