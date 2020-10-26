IvanovIvan » 26 окт 2020, 19:27

После трех месяцев использования мультиварки могу сказать только, что такой прибор должен быть на кухне у любой хозяйки. Покупал ее в Стилусе.

Это огромная помощь в приготовлении еды. Блюда получаются нежнее на вкус, большая часть витаминов сохраняется в продуктах, а не разрушается, как при обычной готовке. Большое количество программ позволяет готовить очень много разных блюд. Можно и свой рецепт добавить.

Вот еще мультиварки Scarlett https://stylus.ua/multivarki/proizvoditel:scarlett/ Может еще какая-то понравится.