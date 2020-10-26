Нужна мультиварка

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Нужна мультиварка

Новое сообщение Vladis » 26 окт 2020, 19:20

Ищу мультиварку, что бы в ней были: много программ, отложенный старт и подогрев, большая чаша желательно не меньше пяти литров, понятное управление и антипригарное покрытие. Подскажите модель.


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Re: Нужна мультиварка

Новое сообщение IvanovIvan » 26 окт 2020, 19:21

У меня мультиварка Scarlett SC-MC410S23 заменила мне много приборов. Коржи для тортов пеку, супы варю, рыбу и котлеты на пару делаю, всего и не перечислить. Нравится панель управления, все просто и понятно. И не нужно следить, как например, когда в кастрюле варишь, все готовится по программе.
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Re: Нужна мультиварка

Новое сообщение Vladis » 26 окт 2020, 19:23

А где вы ее покупали? Что еще хорошего из характеристик можете выделить?
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Re: Нужна мультиварка

Новое сообщение IvanovIvan » 26 окт 2020, 19:27

После трех месяцев использования мультиварки могу сказать только, что такой прибор должен быть на кухне у любой хозяйки. Покупал ее в Стилусе.

Это огромная помощь в приготовлении еды. Блюда получаются нежнее на вкус, большая часть витаминов сохраняется в продуктах, а не разрушается, как при обычной готовке. Большое количество программ позволяет готовить очень много разных блюд. Можно и свой рецепт добавить.

Вот еще мультиварки Scarlett https://stylus.ua/multivarki/proizvoditel:scarlett/ Может еще какая-то понравится.

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