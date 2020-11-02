Корпус для Apple

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Корпус для Apple

Новое сообщение Simovich » 02 ноя 2020, 20:40

Где можно приобрести новый корпус для iPhone 6 Plus?


Simovich
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
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Re: Корпус для Apple

Новое сообщение Davidos » 03 ноя 2020, 00:27

Любой корпус на iPhone найдёте в магазине partsdirect. Здесь большой выбор комплектующих для apple. Магазин внимательно относится к каждому своему клиенту, поэтому, вы можете рассчитывать на качественную продукцию.

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Davidos
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
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