Корпус для Apple
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Корпус для Apple
Где можно приобрести новый корпус для iPhone 6 Plus?
- Simovich
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 сен 2020, 20:34
-
Re: Корпус для Apple
Любой корпус на iPhone найдёте в магазине partsdirect. Здесь большой выбор комплектующих для apple. Магазин внимательно относится к каждому своему клиенту, поэтому, вы можете рассчитывать на качественную продукцию.
- Davidos
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 сен 2020, 22:30
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6