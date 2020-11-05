Бу компы
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Бу компы
Добрый день, может кто-то знает компанию которая занимается скупом бу компов?
- berkon
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 16:03
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Re: Бу компы
Если интересует скупка бу ноутбуков в Москве то обратитесь к ребятам https://xn--80aeisabopcdfndwh5m8a.xn--p ... %BE%D0%B2/ они кажется и компы тоже скупают, а возможно и другую оргтехнику, просто мы только ноуты сдалали. Вообще это выгодное дело и в плане расхламления и в финансовом)
- PoliMoli
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 16:05
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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