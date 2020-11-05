Бу компы

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Бу компы

Новое сообщение berkon » 05 ноя 2020, 16:04

Добрый день, может кто-то знает компанию которая занимается скупом бу компов?


berkon
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 16:03
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Re: Бу компы

Новое сообщение PoliMoli » 05 ноя 2020, 16:08

Если интересует скупка бу ноутбуков в Москве то обратитесь к ребятам https://xn--80aeisabopcdfndwh5m8a.xn--p ... %BE%D0%B2/ они кажется и компы тоже скупают, а возможно и другую оргтехнику, просто мы только ноуты сдалали. Вообще это выгодное дело и в плане расхламления и в финансовом)
PoliMoli
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 ноя 2020, 16:05
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