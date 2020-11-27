Лучший телевизор
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Лучший телевизор
Тут такое дело... Мне муж подарил машину и я хочу его как-то отблагодарить в ответ. И подумываю ему купить хороший телевизор. Вот бы я в них ещё разбиралась. Можете что-то посоветовать?
- Cocacolca
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 ноя 2020, 22:46
-
Re: Лучший телевизор
Поздравляю вас с новой машиной! Хороший телевизор говорите? А на какую сумму вы готовы раскошелиться? А то я не зная цены не смогу вам нечего посоветовать или как-то помочь.
-
IvanovIvan
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
-
Re: Лучший телевизор
Спасибо большое! Цена? Та думаю что-то около 100 000грн. Надеюсь, что этого хватит на что-то хорошее.
- Cocacolca
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 ноя 2020, 22:46
-
Re: Лучший телевизор
Вам не то что хватит этой суммы на хороший телевизор, вам хватит на один из лучших телевизоров которые сейчас есть на рынке. Это одни из самых новых oled телевизоры https://stylus.ua/televizory/tip:oled-televizory/ Которые имеют одно из лучших изображений которое отлично гармонирует со звуком.
Так же у него есть студийное качество с режимом калибровки Netflix, которое позволяет передавать изображение что и у студийного исходника. А если у вашего мужа есть игровая приставка, то он будет просто шокирован от того, какое погружение будет от процесса игры.
-
IvanovIvan
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7