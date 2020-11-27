Лучший телевизор

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Лучший телевизор

Новое сообщение Cocacolca » 27 ноя 2020, 22:52

Тут такое дело... Мне муж подарил машину и я хочу его как-то отблагодарить в ответ. И подумываю ему купить хороший телевизор. Вот бы я в них ещё разбиралась. Можете что-то посоветовать?


Cocacolca
 
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Re: Лучший телевизор

Новое сообщение IvanovIvan » 27 ноя 2020, 22:56

Поздравляю вас с новой машиной! Хороший телевизор говорите? А на какую сумму вы готовы раскошелиться? А то я не зная цены не смогу вам нечего посоветовать или как-то помочь.
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IvanovIvan
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Re: Лучший телевизор

Новое сообщение Cocacolca » 27 ноя 2020, 22:58

Спасибо большое! Цена? Та думаю что-то около 100 000грн. Надеюсь, что этого хватит на что-то хорошее.
Cocacolca
 
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Re: Лучший телевизор

Новое сообщение IvanovIvan » 27 ноя 2020, 23:03

Вам не то что хватит этой суммы на хороший телевизор, вам хватит на один из лучших телевизоров которые сейчас есть на рынке. Это одни из самых новых oled телевизоры https://stylus.ua/televizory/tip:oled-televizory/ Которые имеют одно из лучших изображений которое отлично гармонирует со звуком.

Так же у него есть студийное качество с режимом калибровки Netflix, которое позволяет передавать изображение что и у студийного исходника. А если у вашего мужа есть игровая приставка, то он будет просто шокирован от того, какое погружение будет от процесса игры.

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