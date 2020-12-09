Для ноутбука
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Для ноутбука
Всем привет! Коллеги, поделюсь с вами полезным опытом. Сейчас зарядные устройства и блоки питания для ноутбука Fujitsu в отличном качестве можно у этих ребят https://notebook-battery.com.ua/power-supply/fujitsu прикупить. Ассортимент для выбора достойный конечно. И по цене всё доступно. Примечательно, что тут на комплектующие гарантию дают.
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Алекс
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 09 дек 2020, 17:31
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