Для ноутбука

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Для ноутбука

Новое сообщение Алекс » 09 дек 2020, 17:38

Всем привет! Коллеги, поделюсь с вами полезным опытом. Сейчас зарядные устройства и блоки питания для ноутбука Fujitsu в отличном качестве можно у этих ребят https://notebook-battery.com.ua/power-supply/fujitsu прикупить. Ассортимент для выбора достойный конечно. И по цене всё доступно. Примечательно, что тут на комплектующие гарантию дают.


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Алекс
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Зарегистрирован: 09 дек 2020, 17:31
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