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Re: Покупка техники AlimovaVera » 07 апр 2021, 11:23 Где купить не проблема - магазинов достаточно. Правда, если нет желания переплачивать, то брать следует из магазинов, что являются партнерами того бренда, что вы хотите заказать. Вот мы таким образом через официальный сайт Электролюкс смогли выбрать модели мешковых пылесосов https://www.electrolux.ua/ru/vacuums-home-comfort/vacuum-cleaners/vacuum-cleaners/ сравнить характеристики и заказать наиболее подходящий. Кстати рекомендую - просто отличного качества техника у них. AlimovaVera Читатель Сообщения: 49 Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35 Личное сообщение Вернуться к началу

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