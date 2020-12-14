Покупка техники
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Покупка техники
Купить бытовую технику нужно было еще месяц назад, не мог долго найти подходящий интернет-магазин, чтобы и цены были невысокими, да и по качеству все соответствовало, по рейтингу и отзывам обратился в Технохолод! Теперь всегда у них буду покупать!
- 1kryptik
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 28 окт 2019, 20:25
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Re: Покупка техники
Где купить не проблема - магазинов достаточно. Правда, если нет желания переплачивать, то брать следует из магазинов, что являются партнерами того бренда, что вы хотите заказать. Вот мы таким образом через официальный сайт Электролюкс смогли выбрать модели мешковых пылесосов https://www.electrolux.ua/ru/vacuums-home-comfort/vacuum-cleaners/vacuum-cleaners/ сравнить характеристики и заказать наиболее подходящий. Кстати рекомендую - просто отличного качества техника у них.
- AlimovaVera
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Re: Покупка техники
Добрый вечер, мы недавно купили квартиру, вот только закончили ее обставлять, поэтому отлично знаю у кого лучше заказывать бытовую технику для дома и могу подсказать. Лично от себя советую вам сайт https://shopotam.com/bytovaya-tehnika/tehnika-dlya-doma
- Skymall
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 июл 2021, 02:27
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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