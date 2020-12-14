Покупка техники

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Покупка техники

Новое сообщение 1kryptik » 14 дек 2020, 20:10

Купить бытовую технику нужно было еще месяц назад, не мог долго найти подходящий интернет-магазин, чтобы и цены были невысокими, да и по качеству все соответствовало, по рейтингу и отзывам обратился в Технохолод! Теперь всегда у них буду покупать!


1kryptik
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 28 окт 2019, 20:25
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Re: Покупка техники

Новое сообщение AlimovaVera » 07 апр 2021, 11:23

Где купить не проблема - магазинов достаточно. Правда, если нет желания переплачивать, то брать следует из магазинов, что являются партнерами того бренда, что вы хотите заказать. Вот мы таким образом через официальный сайт Электролюкс смогли выбрать модели мешковых пылесосов https://www.electrolux.ua/ru/vacuums-home-comfort/vacuum-cleaners/vacuum-cleaners/ сравнить характеристики и заказать наиболее подходящий. Кстати рекомендую - просто отличного качества техника у них.
AlimovaVera
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Сообщения: 49
Зарегистрирован: 23 окт 2019, 17:35
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Re: Покупка техники

Новое сообщение Skymall » 08 ноя 2021, 21:42

Добрый вечер, мы недавно купили квартиру, вот только закончили ее обставлять, поэтому отлично знаю у кого лучше заказывать бытовую технику для дома и могу подсказать. Лично от себя советую вам сайт https://shopotam.com/bytovaya-tehnika/tehnika-dlya-doma
Skymall
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 31 июл 2021, 02:27
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