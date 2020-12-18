Кондиционер

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Кондиционер

Новое сообщение Неваляшка » 18 дек 2020, 12:21

Привет, где купить нормальный кондиционер, чтобы еще и установили. Заказываю в подарок, мне самой не проконтролировать процесс.


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Неваляшка
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Сообщения: 33
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Laluna

Новое сообщение Laluna » 18 дек 2020, 13:18

Неваляшка писал(а):Привет, где купить нормальный кондиционер, чтобы еще и установили. Заказываю в подарок, мне самой не проконтролировать процесс.

О, только вчера с мужем смотрели, заказ вот тут https://www.klimatov.ru/cat/kondicioner ... ovkoj.html оформляли. Зашли в магазин случайно, нам надо было другую штуку посмотреть, попали на акцию, что монтаж бесплатно. Естественно, от такого предложения отказаться не смогли, теперь вот ждем выходных, чтобы мастера встретить, а то на неделе оба работаем до самого позднего вечера. И сейчас акция есть, так что советую вам скорее успеть.

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Laluna
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Сообщения: 21
Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Кондиционер

Новое сообщение Lex » 25 дек 2020, 19:05

А что есть какая-то проблема с кондиционерам. Их выбор сейчас достаточно больгой, я бы что-то из корейцев брал. Они очень крутые.
Lex
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Зарегистрирован: 25 дек 2020, 19:00
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