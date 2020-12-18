Посуда
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Посуда
Присматриваю себе алюминиевый казан, все хочу попробовать в нем плов приготовить. У кого есть, как отзывы?
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 80
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Re: Посуда
Здравствуйте, у меня два казана, один уличный и один из алюминия для дома. В уличном обычно мясо жарю, картошку на мангале, очень удобно когда гости во дворе собираются. Алюминиевый тоже крутой, но он у меня не большой, на четыре литра, брала здесь. Что могу сказать? Плов восхитительный, иногда в казане щи готовлю в духовке, мои в восторге. Только надо было бы побольше брать, потому что съедается все моментально.
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Посуда
Такие казаны очень даже дорого стоят, нужно посмотреть что там в интернете есть дешевле, я бы так сделал
- Lex
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 25 дек 2020, 19:00
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Re: Посуда
Мы живем в квартире и наличие казана для нас не важно. Когда ездим к друзьям, очень вкусню еду они в нем готовят. Нам больше кухонная посуда необходима. Вот недавно приобрели здесь столовую посуду https://www.lora.ua/posuda/stolovaya-posuda/ . Магазин с огромным ассортиментом домашней посуды, отличного качества и по разумным ценам. Я заказала набор тарелок, очень довольна покупкой
- KristoferUA
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 31 май 2020, 02:58
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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