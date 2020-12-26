нужна иформация

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нужна иформация

Новое сообщение Кристина Лужникова » 26 дек 2020, 16:16

Где можно подключить виртуальный номер для компании, и сколько будет длиться установка?


Кристина Лужникова
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 26 дек 2020, 16:12
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Re: нужна иформация

Новое сообщение Виталина Круглова » 26 дек 2020, 17:13

Подключите номер от провайдера Телфин и просто вносите ежемесячную плату за использование! Никаких крупных трат, вы сами решаете, какой номер вам нужен и сколько за него платить.   Звонки с иностранных номеров можно принимать в любой точке мира. Достаточно только подключения к интернету и устройства для переадресации вызовов.  Сам виртуальный номер телефона не вымышленный, но для его работы не нужна SIM-карта, а получить его можно без посещения салона связи.     
Виталина Круглова
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 дек 2020, 16:26
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