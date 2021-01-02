Смартфон

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Смартфон

Новое сообщение Laluna » 02 янв 2021, 11:11

Добрый день. Срочно нужна консультация и помощь в выборе модели телефона Samsung Galaxy и его покупки. Приходилось ли кому-то из вас пользоваться услугами виртуальных торговых площадок и покупать смартфоны с доставкой по Минску?


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Re: Смартфон

Новое сообщение Неваляшка » 02 янв 2021, 11:51

Да, приходилось, и совсем недавно я просмотрела больше десятка сайтов, а потом только решила остановиться на предложении о сотрудничестве с одной компанией. И вам советую поступать также, читать отзывы и сравнивать цены. Вот сюда https://phone.1k.by/mobile/samsung/Sams ... 19817.html можете заглянуть прямо сейчас, чтобы пробежаться взглядом по сайту, а потом уже только оформить заявку на покупку подходящей модели. По любым вопросам можно и нужно обращаться за консультацией и помощью, поэтому я решила отписаться и проконсультировать вас, сразу поделиться ссылкой онлайн.
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Неваляшка
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