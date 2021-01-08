Самогонный аппарат
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Самогонный аппарат
А кто подскажет магазин по запчастям на самогонный аппарат?
- Flipshaz
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 08 янв 2021, 23:08
-
Re: Самогонный аппарат
Вам по рынку пройтись в субботу - можно кто и продает
- Dkinaret
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 дек 2020, 19:46
-
Re: Самогонный аппарат
Не стоит по тому рынку ходить и искать непонятно что, а следует сразу же обратиться в магазин bestsam.ru/category/drozhzhi-pivnye и там купить все что нужно. У них даже пивные дрожжи купить и в итоге гнать еще и пиво, как это делаю.
- Selefab
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 16:28
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8