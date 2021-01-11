Ремонт часов
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Ремонт часов
Привет. У меня вопрос, где можно заменить ремешок на часах, мой уже совсем не пригодно выглядит. М.б. у кого знакомые мастера?
-
Laluna
- Читатель
-
- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
-
Re: Ремонт часов
Здравствуйте, знаю, что хорошо и быстро делают замену ремешка здесь https://timeservis.com/strap/ . Мы не давно с соседкой разговорились, она мне рассказала, что у нее порвался ремешок на часах, она пришла к ним и ей все быстренько исправили. Она осталась довольна, а я вам скажу, она у нас дама с характером, чтобы ей угодить нужно постараться. Попробуйте и вы к ним сходить.
-
Неваляшка
- Писатель
-
- Сообщения: 54
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8