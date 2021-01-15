Машинка для татуировок
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Машинка для татуировок
Я хочу сменить свою старую машинку для тату, на более новую. Где можно купить?
- Asuma
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 янв 2021, 20:39
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Re: Машинка для татуировок
Привет. Не мог купить себе нормальную машинку, все время попадал на каких-то мошенников. Слава богу, хоть деньги им не отдал. А недавно мой друг посоветовал мне неплохой сайт для тату мастеров https://4youtattoo.shop/ . Там можно и инфу об этом почитать и купить всякие приспособления для тату салонов. Советую у них посмотреть, там цены хорошие.
- Tertokl
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 янв 2021, 21:45
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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