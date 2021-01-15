Машинка для татуировок

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Машинка для татуировок

Новое сообщение Asuma » 15 янв 2021, 20:43

Я хочу сменить свою старую машинку для тату, на более новую. Где можно купить?


Asuma
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 янв 2021, 20:39
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Re: Машинка для татуировок

Новое сообщение Tertokl » 15 янв 2021, 21:53

Привет. Не мог купить себе нормальную машинку, все время попадал на каких-то мошенников. Слава богу, хоть деньги им не отдал. А недавно мой друг посоветовал мне неплохой сайт для тату мастеров https://4youtattoo.shop/ . Там можно и инфу об этом почитать и купить всякие приспособления для тату салонов. Советую у них посмотреть, там цены хорошие.
Tertokl
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 15 янв 2021, 21:45
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