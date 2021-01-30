Телевизор в кухню
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Телевизор в кухню
Добрый день, хочу купить телевизор в кухню, чтобы при готовке еды жене было не скучно, также посмотреть рецепты. Либо песни послушать, чтобы не сильно дорогой был но и не дешевый, по разрешению хочу FullHD.
-
FrenklSize
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:10
-
Re: Телевизор в кухню
Сходите в местный магазин электроники, выберите. Я вообще в кухню старый телевизор не плазменный поставил, нам вообще супер, не скучно. Плазменный ставить в кухню как я считаю это перебор.
-
EugeneS
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
-
Re: Телевизор в кухню
FrenklSize писал(а):Добрый день, хочу купить телевизор в кухню, чтобы при готовке еды жене было не скучно, также посмотреть рецепты. Либо песни послушать, чтобы не сильно дорогой был но и не дешевый, по разрешению хочу FullHD.
Приветствую, я сам после ремонта себе поставил в кухню телевизор, взял маленькую диагональ. Вообще очень понравилось, постоянно смотрим рецепты. Советую вам Xiaomi Mi TV 4A 32 https://comfy.ua/televizor-xiaomi-mi-tv ... -5aru.html очень хороший телевизор, цена телевизора очень хорошая, с таком то качеством.
Хорошее качество экрана, также стоит хорошая аудио система, на которой звук преимущественно лучше всех своих конкурентов. Есть особая функция цифровой медиаплеер ChromeCast с технологией Dolby плюс.
-
IvanovIvan
- Читатель
-
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
-
Re: Телевизор в кухню
Я был очень впечатлен как знанием продуктов, так и отличным обслуживанием клиентов чтобы купить проектор Харьков. С момента первоначального обсуждения и до покупки я чувствовал, что мои требования важнее продажи. Было приятно получить такой полезный совет, не будучи принужденным к покупке. Я более чем доволен продуктом, который предложили, и он был значительно лучшим соотношением цены и качества, чем устройство, на которое я смотрел.
- valeriyburov
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 03 фев 2021, 17:16
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3