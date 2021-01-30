IvanovIvan » 30 янв 2021, 15:21

FrenklSize писал(а): Добрый день, хочу купить телевизор в кухню, чтобы при готовке еды жене было не скучно, также посмотреть рецепты. Либо песни послушать, чтобы не сильно дорогой был но и не дешевый, по разрешению хочу FullHD.

Приветствую, я сам после ремонта себе поставил в кухню телевизор, взял маленькую диагональ. Вообще очень понравилось, постоянно смотрим рецепты. Советую вам Xiaomi Mi TV 4A 32 https://comfy.ua/televizor-xiaomi-mi-tv ... -5aru.html очень хороший телевизор, цена телевизора очень хорошая, с таком то качеством.

Хорошее качество экрана, также стоит хорошая аудио система, на которой звук преимущественно лучше всех своих конкурентов. Есть особая функция цифровой медиаплеер ChromeCast с технологией Dolby плюс.