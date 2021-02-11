Открываю собственный ресторан. Что посоветуете?

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Открываю собственный ресторан. Что посоветуете?

Новое сообщение Kventin Avagaro » 11 фев 2021, 19:14

Хочу обновить полностью всю сантехническую часть в ресторане, закупить новые унитазы, умывальники и кучу всего другого. Посоветуйте качественный магазин с импортной сантехникой и с хорошим обслуживанием, пожалуйста!


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Re: Открываю собственный ресторан. Что посоветуете?

Новое сообщение ValentinDerkovsky » 11 фев 2021, 19:20

Тоже сталкивался с такой проблемой. Лучшим вариантом будет посетить этот сайт https://udarnik.com.ru/santechnika/moiki/ , там ты найдешь качественную, сносную по цене и шикарную визуально сантехнику. Есть как импортная, так и наша. Зайдите, посмотрите, выбор огромный!
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Re: Открываю собственный ресторан. Что посоветуете?

Новое сообщение Kventin Avagaro » 11 фев 2021, 19:37

Спасибо огромное. Обязательно зайду и посмотрю что там. Уже вижу, что ассортимент колоссально огромен!
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