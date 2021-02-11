Открываю собственный ресторан. Что посоветуете?
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Открываю собственный ресторан. Что посоветуете?
Хочу обновить полностью всю сантехническую часть в ресторане, закупить новые унитазы, умывальники и кучу всего другого. Посоветуйте качественный магазин с импортной сантехникой и с хорошим обслуживанием, пожалуйста!
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Kventin Avagaro
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:46
Re: Открываю собственный ресторан. Что посоветуете?
Тоже сталкивался с такой проблемой. Лучшим вариантом будет посетить этот сайт https://udarnik.com.ru/santechnika/moiki/ , там ты найдешь качественную, сносную по цене и шикарную визуально сантехнику. Есть как импортная, так и наша. Зайдите, посмотрите, выбор огромный!
- ValentinDerkovsky
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:12
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Re: Открываю собственный ресторан. Что посоветуете?
Спасибо огромное. Обязательно зайду и посмотрю что там. Уже вижу, что ассортимент колоссально огромен!
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Kventin Avagaro
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 10 фев 2021, 18:46
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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