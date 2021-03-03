Laluna » 03 мар 2021, 11:32

Очень люблю готовить, обожаю выпекать. Естественно, есть профильное образование, работаю в ресторане. Но вот чего не могу понять: есть у меня у дома пекарня, там выпечка просто невероятная. Уже год туда хожу, пытаюсь понять секрет, даже на анализ носила булочку – нет, не понятно. Есть варианты?