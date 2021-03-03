Хранение и переработка зерна

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Хранение и переработка зерна

Новое сообщение Laluna » 03 мар 2021, 11:32

Очень люблю готовить, обожаю выпекать. Естественно, есть профильное образование, работаю в ресторане. Но вот чего не могу понять: есть у меня у дома пекарня, там выпечка просто невероятная. Уже год туда хожу, пытаюсь понять секрет, даже на анализ носила булочку – нет, не понятно. Есть варианты?


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Re: Хранение и переработка зерна

Новое сообщение Неваляшка » 03 мар 2021, 12:21

Моя бабушка говорила, что еда будет вкусной только в том случае, если приготовлена с душой. А моя подруга уверена, что хорошо получается только то, что делаешь сам. Поэтому она, когда пекарню открывала, наладила свое производство муки, вот тут http://grain.su оборудование брала. И могу вам сказать, что это реально нереальная выпечка. Ну и работу она свою любит, может, и у вашей пекарни такой секрет?
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