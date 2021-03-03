Хранение и переработка зерна
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Хранение и переработка зерна
Очень люблю готовить, обожаю выпекать. Естественно, есть профильное образование, работаю в ресторане. Но вот чего не могу понять: есть у меня у дома пекарня, там выпечка просто невероятная. Уже год туда хожу, пытаюсь понять секрет, даже на анализ носила булочку – нет, не понятно. Есть варианты?
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Laluna
- Писатель
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- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 15 дек 2020, 19:37
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Re: Хранение и переработка зерна
Моя бабушка говорила, что еда будет вкусной только в том случае, если приготовлена с душой. А моя подруга уверена, что хорошо получается только то, что делаешь сам. Поэтому она, когда пекарню открывала, наладила свое производство муки, вот тут http://grain.su оборудование брала. И могу вам сказать, что это реально нереальная выпечка. Ну и работу она свою любит, может, и у вашей пекарни такой секрет?
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Неваляшка
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 15:25
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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