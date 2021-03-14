Мне посоветовали купить дрель metabo , оригинальную. Говорят хороший производитель. Подскажите, в Украине есть официальные представители данного производителя? Где купить и вообще, как вам этот бренд?
Где купить дрель ?
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Где купить дрель ?
Всем привет!)
- tralivaliqq
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 17 янв 2021, 23:58
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Re: Где купить дрель ?
Добрый день! У моего отца такая. Он покупал себе дрель metabo - https://metabo-center.com.ua/ , вот на этом сайте. Это к стати официальный представитель этого производителя в Украине. Дрель хорошего качества, потому советую взять.
- медалистка
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 18 янв 2021, 00:03
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Re: Где купить дрель ?
Да, это хороший бренд, но я себе нашел более выгодный по цене вариант - дрель dewalt, варианты представлены по ссылке на портале https://dewalt-ua.com.ua/ru/products/category/dreli-73/ выбором доволен, работает хорошо и гарантия еще не истекла
- Valeriy12
- Читатель
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- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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