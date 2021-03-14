Где купить дрель ?

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Где купить дрель ?

Новое сообщение tralivaliqq » 14 мар 2021, 23:31

Всем привет!)

Мне посоветовали купить дрель metabo , оригинальную. Говорят хороший производитель. Подскажите, в Украине есть официальные представители данного производителя? Где купить и вообще, как вам этот бренд?



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Re: Где купить дрель ?

Новое сообщение медалистка » 16 мар 2021, 23:19

Добрый день! У моего отца такая. Он покупал себе дрель metabo - https://metabo-center.com.ua/ , вот на этом сайте. Это к стати официальный представитель этого производителя в Украине. Дрель хорошего качества, потому советую взять.
медалистка
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Re: Где купить дрель ?

Новое сообщение Valeriy12 » 29 апр 2021, 14:09

Да, это хороший бренд, но я себе нашел более выгодный по цене вариант - дрель dewalt, варианты представлены по ссылке на портале https://dewalt-ua.com.ua/ru/products/category/dreli-73/ выбором доволен, работает хорошо и гарантия еще не истекла
Valeriy12
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