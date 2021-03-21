Оборудование в стоматологию

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Оборудование в стоматологию

Новое сообщение IvanovIvan » 21 мар 2021, 11:32

Подскажите, где купить новое современное оборудование для стоматологии?


Аватара пользователя
IvanovIvan
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу

Re: Оборудование в стоматологию

Новое сообщение Vladis » 21 мар 2021, 12:01

А что именно нужно? Могу подсказать "МайДент24", у них есть хорошее стоматологическое оборудование. Покупали тут апекслокатор, ультразвуковой аппарат в хирургию и сейчас периодически заказываем расходные материалы, материалы для пломбирования, диагностическую аппаратуру и тд. Нормальные цены в магазине, поэтому их и выбрали в качестве поставщика.
Vladis
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 26 окт 2020, 19:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group