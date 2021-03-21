Оборудование в стоматологию
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Оборудование в стоматологию
Подскажите, где купить новое современное оборудование для стоматологии?
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Оборудование в стоматологию
А что именно нужно? Могу подсказать "МайДент24", у них есть хорошее стоматологическое оборудование. Покупали тут апекслокатор, ультразвуковой аппарат в хирургию и сейчас периодически заказываем расходные материалы, материалы для пломбирования, диагностическую аппаратуру и тд. Нормальные цены в магазине, поэтому их и выбрали в качестве поставщика.
- Vladis
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 26 окт 2020, 19:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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