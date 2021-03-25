Сварочный инвертор
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Сварочный инвертор
На дачу надо сварочный инвертор купить, вот сейчас выбираем какой аппарат лучше всего взять. Так вот здесь mossvarka.ru/catalog/svarochnye_invertory/ нашли сварочный инвертор Ресанту САИ 160К всего за четыре с половиной тысячи рублей. Как думаете, брать его, или лучше взять аппарат помощнее.
- dundich
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 фев 2021, 19:57
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