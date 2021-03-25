dundich » 25 мар 2021, 09:27

На дачу надо сварочный инвертор купить, вот сейчас выбираем какой аппарат лучше всего взять. Так вот здесь mossvarka.ru/catalog/svarochnye_invertory/ нашли сварочный инвертор Ресанту САИ 160К всего за четыре с половиной тысячи рублей. Как думаете, брать его, или лучше взять аппарат помощнее.