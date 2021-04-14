Накладные наушники купить
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 9 • Страница 1 из 1
Накладные наушники купить
Накладные наушники купить сестре на подарок, но вот я не знаю как мне их правильно выбрать?
- Grishkins
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 09:59
-
Re: Накладные наушники купить
А тебе с проводом или беспроводные нужны ?
Мужчина в самом расцвете сил
-
etoCu
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 11:59
- Откуда: Москва
-
Re: Накладные наушники купить
Для того, чтоб вашей сестре купить качественные наушники, я бы для начала посоветовал обратить внимание на вот такую статью https://akcenty.com.ua/techno/42435-vyb ... ecialistov "Выбираем самые комфортные наушники: советы специалистов" и думаю потом вы сами всё сможете понять.
- cabity
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:21
-
Re: Накладные наушники купить
Сын просит как раз хорошие наушники, ищу недорогие. А то у них в школе такое творится, бегают они везде еще потеряет и потом новые покупать. Лучше уже как подрастет куплю ему хорошие.
-
nocov
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 ноя 2020, 00:47
-
Re: Накладные наушники купить
Мне тоже кажется что лучше почитать все о выборе наушников, а потом уже идти в магазин за покупкой. А то купите не то что нужна, а наушники качественные стоят не так и дешево.
- Oppra
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 18:27
-
Re: Накладные наушники купить
Тут все просто, зайдите в интернет-магазин Фокстрот и выбирайте в каталоге наушники ЖБЛ https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/naushniki_jbl.html - качественные, современные, модные, отличной сборки и с классным звучанием. Уверен, что такие наушники точно понравятся вашей сестре. Вот к примеру гарнитура JBL T115 TWS Black - это внутриканальные наушники, без провода с мягкими амбушюрами, которые не давят в ушах. Их практически не ощущаешь. Себе такие купил и очень доволен покупкой.
-
Iglov
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 31 мар 2018, 22:22
-
Re: Накладные наушники купить
О, вот это действительно классные наушники, мне тоже фирма JBL безумно нравится. Я вот себе игровые наушники https://allo.ua/ru/naushniki/naznachenie_naushniki-gejmerskie/ сейчас присматриваю и тоже очень хочется, чтоб именно этого бренда они были.
- Рибон
- Читатель
-
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
-
Re: Накладные наушники купить
Самые хорошие наушники это Сони.
- sizov
- Читатель
-
- Сообщения: 39
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
-
Re: Накладные наушники купить
Также хочу накладные наушники.
- Alex25
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 12:28
-
Сообщений: 9 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 5