Накладные наушники купить

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Накладные наушники купить

Новое сообщение Grishkins » 14 апр 2021, 10:03

Накладные наушники купить сестре на подарок, но вот я не знаю как мне их правильно выбрать?


Grishkins
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 09:59
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Re: Накладные наушники купить

Новое сообщение etoCu » 14 апр 2021, 12:02

А тебе с проводом или беспроводные нужны ?
Мужчина в самом расцвете сил
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etoCu
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Сообщения: 11
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 11:59
Откуда: Москва
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Re: Накладные наушники купить

Новое сообщение cabity » 14 апр 2021, 12:23

Для того, чтоб вашей сестре купить качественные наушники, я бы для начала посоветовал обратить внимание на вот такую статью https://akcenty.com.ua/techno/42435-vyb ... ecialistov "Выбираем самые комфортные наушники: советы специалистов" и думаю потом вы сами всё сможете понять.
cabity
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 12:21
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Re: Накладные наушники купить

Новое сообщение nocov » 23 апр 2021, 18:17

Сын просит как раз хорошие наушники, ищу недорогие. А то у них в школе такое творится, бегают они везде еще потеряет и потом новые покупать. Лучше уже как подрастет куплю ему хорошие.
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Сообщения: 5
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Re: Накладные наушники купить

Новое сообщение Oppra » 23 апр 2021, 18:28

Мне тоже кажется что лучше почитать все о выборе наушников, а потом уже идти в магазин за покупкой. А то купите не то что нужна, а наушники качественные стоят не так и дешево.
Oppra
 
Сообщения: 3
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Re: Накладные наушники купить

Новое сообщение Iglov » 23 апр 2021, 18:47

Тут все просто, зайдите в интернет-магазин Фокстрот и выбирайте в каталоге наушники ЖБЛ https://www.foxtrot.com.ua/ru/shop/naushniki_jbl.html - качественные, современные, модные, отличной сборки и с классным звучанием. Уверен, что такие наушники точно понравятся вашей сестре. Вот к примеру гарнитура JBL T115 TWS Black - это внутриканальные наушники, без провода с мягкими амбушюрами, которые не давят в ушах. Их практически не ощущаешь. Себе такие купил и очень доволен покупкой.

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Iglov
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Сообщения: 8
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Re: Накладные наушники купить

Новое сообщение Рибон » 07 июл 2021, 18:47

О, вот это действительно классные наушники, мне тоже фирма JBL безумно нравится. Я вот себе игровые наушники https://allo.ua/ru/naushniki/naznachenie_naushniki-gejmerskie/ сейчас присматриваю и тоже очень хочется, чтоб именно этого бренда они были.

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Рибон
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Сообщения: 33
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Re: Накладные наушники купить

Новое сообщение sizov » 14 июл 2021, 14:19

Самые хорошие наушники это Сони.
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Сообщения: 39
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Re: Накладные наушники купить

Новое сообщение Alex25 » 18 ноя 2021, 15:40

Также хочу накладные наушники.
Alex25
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Сообщения: 5
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