Поменять аккумулятор

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Поменять аккумулятор

Новое сообщение Надежда Баранова » 16 апр 2021, 16:07

Форумчане, подскажите сколько будет стоить приблизительно смена аккумулятора на планшете марки Asus. Первый раз с такой проблемой столкнулась


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Надежда Баранова
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