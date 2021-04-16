Поменять аккумулятор
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Поменять аккумулятор
Форумчане, подскажите сколько будет стоить приблизительно смена аккумулятора на планшете марки Asus. Первый раз с такой проблемой столкнулась
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Надежда Баранова
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 26 мар 2021, 16:56
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