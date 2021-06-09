dasakruca » 09 июн 2021, 10:24

Приветик форумчане. Подскажите, какую фирму микроволновой печи лучше выбрать, какая более функциональная и менее энергопотребляемая?Ну и конечн, чтоб прослужила не один год) Какая у вас, можетна свое опыте расскажите какая вам нравится, а какая нет?Где покупали?