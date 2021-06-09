микроволновка
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
микроволновка
Приветик форумчане. Подскажите, какую фирму микроволновой печи лучше выбрать, какая более функциональная и менее энергопотребляемая?Ну и конечн, чтоб прослужила не один год) Какая у вас, можетна свое опыте расскажите какая вам нравится, а какая нет?Где покупали?
- dasakruca
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 июн 2021, 14:15
-
Re: микроволновка
Насчет функциональности и тем более энергопотребления ничего не скажу, но вот моей микроволновке уже 10 лет. Фирма самсунг. Брала ее со всеми наворотами, гриль, свч, разморозка и т.д. Работает тьфу-тьфу по сей день. Довольна ей на 100%
- IOANA9
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 14:06
-
Re: микроволновка
А где вы покупали, не помните? Я просто смотрю, самсунг микроволновки сейчас недешевые, скажем, в среднем ценовом сегменте.
- dasakruca
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 01 июн 2021, 14:15
-
Re: микроволновка
Привет. У меня микроволновая печь LG. Брала её с хорошей скидкой в интернет-магазине Техношоп. Служит уже год без нареканий . По цене вышла недорого, около 2500грн. Так что вы вполне можете купить микроволновую печь недорого и это не значит, что она будет некачественной или прослужит пол года, нет, есть вполне хорошие, я б сказала, достойные модели микроволновых печь в бюджетном сегменте. Так что посмотрите, вдруг что-то вам да приглянется.
-
LindaL
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 01 май 2021, 18:35
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4