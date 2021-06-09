микроволновка

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микроволновка

Новое сообщение dasakruca » 09 июн 2021, 10:24

Приветик форумчане. Подскажите, какую фирму микроволновой печи лучше выбрать, какая более функциональная и менее энергопотребляемая?Ну и конечн, чтоб прослужила не один год) Какая у вас, можетна свое опыте расскажите какая вам нравится, а какая нет?Где покупали?


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Re: микроволновка

Новое сообщение IOANA9 » 10 июн 2021, 12:04

Насчет функциональности и тем более энергопотребления ничего не скажу, но вот моей микроволновке уже 10 лет. Фирма самсунг. Брала ее со всеми наворотами, гриль, свч, разморозка и т.д. Работает тьфу-тьфу по сей день. Довольна ей на 100%
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Re: микроволновка

Новое сообщение dasakruca » 10 июн 2021, 12:13

А где вы покупали, не помните? Я просто смотрю, самсунг микроволновки сейчас недешевые, скажем, в среднем ценовом сегменте.
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Re: микроволновка

Новое сообщение LindaL » 10 июн 2021, 12:22

Привет. У меня микроволновая печь LG. Брала её с хорошей скидкой в интернет-магазине Техношоп. Служит уже год без нареканий . По цене вышла недорого, около 2500грн. Так что вы вполне можете купить микроволновую печь недорого и это не значит, что она будет некачественной или прослужит пол года, нет, есть вполне хорошие, я б сказала, достойные модели микроволновых печь в бюджетном сегменте. Так что посмотрите, вдруг что-то вам да приглянется.
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