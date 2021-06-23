Хочу современный смартфон
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Хочу современный смартфон
В этом году у меня по плану купить новый смартфон, сейчас за ранее хочу определиться с моделью. Может у вас есть что мне предложить?? Мне главное чтобы гаджет был 2021 года выпуска и имел хорошие характеристики.
-
EugeneS
- Читатель
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
-
Re: Хочу современный смартфон
Наверное все таки мне нужно пройтись по магазинам, попросить совета у более знающих людей. Ладно времени у меня много, я в принципе не спешу, посмотрим что мне еще ответят. Спасибо за внимание!
-
EugeneS
- Читатель
-
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
-
Re: Хочу современный смартфон
EugeneS писал(а):В этом году у меня по плану купить новый смартфон, сейчас за ранее хочу определиться с моделью. Может у вас есть что мне предложить?? Мне главное чтобы гаджет был 2021 года выпуска и имел хорошие характеристики.
Доброго времени суток, я собираюсь купить Phone 13 Pro https://stylus.ua/iphone-170/seriya:iphone-13-pro/ , который должен выйти осень этого года. Интернет магазин Стилус в честь этого выложила целую статью на своем сайте, есть информация про его характеристики и предварительная цена.
Уже давно всем известно, что такой бренд как Apple является лидером среди гаджетов, но в этом году они обещают удивить все по-особенному. Может мой совет окажется хоть немного для вас полезным.
-
IvanovIvan
- Писатель
-
- Сообщения: 71
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
-
Re: Хочу современный смартфон
интересно
-
Arinka
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 27 дек 2021, 02:28
-
Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7