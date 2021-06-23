Хочу современный смартфон

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Хочу современный смартфон

Новое сообщение EugeneS » 23 июн 2021, 19:55

В этом году у меня по плану купить новый смартфон, сейчас за ранее хочу определиться с моделью. Может у вас есть что мне предложить?? Мне главное чтобы гаджет был 2021 года выпуска и имел хорошие характеристики.


Аватара пользователя
EugeneS
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
Вернуться к началу

Re: Хочу современный смартфон

Новое сообщение EugeneS » 23 июн 2021, 22:10

Наверное все таки мне нужно пройтись по магазинам, попросить совета у более знающих людей. Ладно времени у меня много, я в принципе не спешу, посмотрим что мне еще ответят. Спасибо за внимание!
Аватара пользователя
EugeneS
Читатель
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
Вернуться к началу

Re: Хочу современный смартфон

Новое сообщение IvanovIvan » 23 июн 2021, 22:11

EugeneS писал(а):В этом году у меня по плану купить новый смартфон, сейчас за ранее хочу определиться с моделью. Может у вас есть что мне предложить?? Мне главное чтобы гаджет был 2021 года выпуска и имел хорошие характеристики.

Доброго времени суток, я собираюсь купить Phone 13 Pro https://stylus.ua/iphone-170/seriya:iphone-13-pro/ , который должен выйти осень этого года. Интернет магазин Стилус в честь этого выложила целую статью на своем сайте, есть информация про его характеристики и предварительная цена.

Уже давно всем известно, что такой бренд как Apple является лидером среди гаджетов, но в этом году они обещают удивить все по-особенному. Может мой совет окажется хоть немного для вас полезным.

Изображение

Аватара пользователя
IvanovIvan
Писатель
 
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
Вернуться к началу

Re: Хочу современный смартфон

Новое сообщение Arinka » 09 фев 2022, 21:25

интересно
Аватара пользователя
Arinka
Читатель
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 27 дек 2021, 02:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 7

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group