IvanovIvan » 23 июн 2021, 22:11

EugeneS писал(а): В этом году у меня по плану купить новый смартфон, сейчас за ранее хочу определиться с моделью. Может у вас есть что мне предложить?? Мне главное чтобы гаджет был 2021 года выпуска и имел хорошие характеристики.

Доброго времени суток, я собираюсь купить Phone 13 Pro https://stylus.ua/iphone-170/seriya:iphone-13-pro/ , который должен выйти осень этого года. Интернет магазин Стилус в честь этого выложила целую статью на своем сайте, есть информация про его характеристики и предварительная цена.

Уже давно всем известно, что такой бренд как Apple является лидером среди гаджетов, но в этом году они обещают удивить все по-особенному. Может мой совет окажется хоть немного для вас полезным.