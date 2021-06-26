Бойлеры TESY

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Бойлеры TESY

Новое сообщение EugeneS » 26 июн 2021, 18:19

Добрый вечер, ребята что можете мне сказать про такие бойлеры как TESY, насколько они качественные и как долго служат? Можете предлагать модели от другого производителя, главное чтобы вы были уверены в этой технике.


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Re: Бойлеры TESY

Новое сообщение IvanovIvan » 26 июн 2021, 18:21

Уже как два года пользуемся водонагревательным баком RODA, отличный азиатский производитель, работает без нареканий быстро нагревает воду, хорошо держит температуру, можете посмотреть модели от этого производителя.
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Re: Бойлеры TESY

Новое сообщение EugeneS » 26 июн 2021, 18:21

Большое спасибо за подсказку сегодня обязательно посмотрю бойлеры от этого производителя.
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Re: Бойлеры TESY

Новое сообщение Стрелкова Светлана » 17 янв 2024, 01:22

У нас в квартире уже лет 10 стоит бойлер Bosch. Насколько я помню, он у нас никогда не ломался.
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