Бойлеры TESY
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Бойлеры TESY
Добрый вечер, ребята что можете мне сказать про такие бойлеры как TESY, насколько они качественные и как долго служат? Можете предлагать модели от другого производителя, главное чтобы вы были уверены в этой технике.
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EugeneS
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Re: Бойлеры TESY
Уже как два года пользуемся водонагревательным баком RODA, отличный азиатский производитель, работает без нареканий быстро нагревает воду, хорошо держит температуру, можете посмотреть модели от этого производителя.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 151
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Бойлеры TESY
Большое спасибо за подсказку сегодня обязательно посмотрю бойлеры от этого производителя.
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EugeneS
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Re: Бойлеры TESY
У нас в квартире уже лет 10 стоит бойлер Bosch. Насколько я помню, он у нас никогда не ломался.
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Стрелкова Светлана
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 19 ноя 2023, 22:35
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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