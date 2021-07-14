Laluna » 14 июл 2021, 11:47

Я считаю, что вопросы такого формата обязательно нужно решать напрямую с менеджером, и он обязательно выйдет на связь, чтобы предоставить аргументированные и полные ответы. Мне кажется, что в таком формате всегда удобно вести сотрудничество, потому что ты оформляешь заявку на покупку, и она рассматривается уже через несколько минут. А потом транспортная компания доставляет по стране посылку и остаётся только её распаковать и проверить, в целости ли пришла заказанная модель мультиварки. Не повезло, всё рабочее – уже больше года готовлю вкусные блюда с минимальным содержимым растительного масла и соли.