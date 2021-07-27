Laluna » 27 июл 2021, 12:49

Приветик. У меня возникла проблема с поиском в интернете товарных весов, чтобы можно было заказ оформить с доставкой в город своего проживания. Вы как считаете, стоит ли покупки совершать в интернете или лучше будет – прогуляться по специализированным магазинам города?