Мобильный телефон с поддержкой 4g интернета

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Re: Мобильный телефон с поддержкой 4g интернета

Новое сообщение EugeneS » 06 авг 2021, 11:31

Братишка если я не ошибаюсь, сейчас каждый современный смартфон, поддерживает скорость интернета 4g. Слушай тебе лучше обратиться к специалисту, ведь любой продавец консультант сможет подобрать телефон по твоему бюджету.


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Re: Мобильный телефон с поддержкой 4g интернета

Новое сообщение IvanovIvan » 06 авг 2021, 11:32

FrenklSize писал(а):Посоветуйте проверенный мобильный телефон, который будет поддерживать скорость интернета 4g. Гаджет должен иметь много оперативной памяти, и современный процессор, ведь я еще хочу поиграть в игры.

В такой ситуации я могу вам посоветовать свой новый телефон, который я купил в начале прошлого месяца. Я пользуюсь смартфоном OPPO Reno5 Lite https://comfy.ua/smartfon/tip_svyazi__4g/ , 4оторый поддерживает такой стандарт связи как 4g интернет. Мощности восьмиядерного процессора хватает для того чтобы сидеть в интернете и играть тяжелые игры.

Оперативной памяти 8 Гб, больше чем достаточно, винчестер на 128 Гб, мне вполне хватает для хранения фото, видео, музыки, всяких игрушек и фильмов, даже половину не заполнил.

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Re: Мобильный телефон с поддержкой 4g интернета

Новое сообщение Рибон » 23 июн 2023, 18:12

Может быть лучше будет поменять игру? А то Вы же сами понимаете на сколько там сложно все... Есть же вот тут игра aviator играть fastpay можно с любого телефона и не важно поддерживает ли он у Вас систему 4G.
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