Мобильный телефон с поддержкой 4g интернета
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Re: Мобильный телефон с поддержкой 4g интернета
Братишка если я не ошибаюсь, сейчас каждый современный смартфон, поддерживает скорость интернета 4g. Слушай тебе лучше обратиться к специалисту, ведь любой продавец консультант сможет подобрать телефон по твоему бюджету.
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EugeneS
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Re: Мобильный телефон с поддержкой 4g интернета
FrenklSize писал(а):Посоветуйте проверенный мобильный телефон, который будет поддерживать скорость интернета 4g. Гаджет должен иметь много оперативной памяти, и современный процессор, ведь я еще хочу поиграть в игры.
В такой ситуации я могу вам посоветовать свой новый телефон, который я купил в начале прошлого месяца. Я пользуюсь смартфоном OPPO Reno5 Lite https://comfy.ua/smartfon/tip_svyazi__4g/ , 4оторый поддерживает такой стандарт связи как 4g интернет. Мощности восьмиядерного процессора хватает для того чтобы сидеть в интернете и играть тяжелые игры.
Оперативной памяти 8 Гб, больше чем достаточно, винчестер на 128 Гб, мне вполне хватает для хранения фото, видео, музыки, всяких игрушек и фильмов, даже половину не заполнил.
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IvanovIvan
- Фанат
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- Сообщения: 149
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Re: Мобильный телефон с поддержкой 4g интернета
Может быть лучше будет поменять игру? А то Вы же сами понимаете на сколько там сложно все... Есть же вот тут игра aviator играть fastpay можно с любого телефона и не важно поддерживает ли он у Вас систему 4G.
- Рибон
- Фанат
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- Сообщения: 145
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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