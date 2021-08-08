Какой ультрабук выбрать?
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Какой ультрабук выбрать?
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FrenklSize
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:10
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Re: Какой ультрабук выбрать?
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EugeneS
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Re: Какой ультрабук выбрать?
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FrenklSize
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:10
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Re: Какой ультрабук выбрать?
FrenklSize писал(а):Люблю путешествовать, но без ноутбука мне это дается крайне тяжело, но и таскать с собой ноутбук который весит более 2 кг, это не удобно. По этому я решил купить ультрабук, но опыта в эксплуатации с ними у меня нету, кто какой ультрабук покупал?
Покупая ультрабук, вы должны понимать что компактное устройство вы приобретаете не для игр, а как раз таки для серфинга браузера либо небольших нагрузок типа: Монтажа видео либо фотошопа.
Но все же есть разные модели, по этому я вам советую посмотреть модели ультрабуков https://allo.ua/ru/products/notebooks/klass-ul_trabuki/ в интернет магазине “Алло” и так сложилось что ультрабуки от Msi еще и на что то способны в плане игр, у них стоят неплохие комплектующие которые способны запустить новинки, но конечно стоит понимать что не на самых максимальных настройках, но для ультрабука это уже достижение.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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