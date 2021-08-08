Какой ультрабук выбрать?

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Какой ультрабук выбрать?

Новое сообщение FrenklSize » 08 авг 2021, 16:12

Люблю путешествовать, но без ноутбука мне это дается крайне тяжело, но и таскать с собой ноутбук который весит более 2 кг, это не удобно. По этому я решил купить ультрабук, но опыта в эксплуатации с ними у меня нету, кто какой ультрабук покупал?


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Re: Какой ультрабук выбрать?

Новое сообщение EugeneS » 08 авг 2021, 16:12

Я себе покупал ультрабук MacBook Air, последняя модель 2020 года, работает на базе процессора M1, оптимизации пока еще не хватает, но работать и смотреть фильмы подойдет, если будете брать данную модель, то берите дороже, у которой ОЗУ будет уже 16 гб, поскольку на 8 уже будет без запаса.
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Re: Какой ультрабук выбрать?

Новое сообщение FrenklSize » 08 авг 2021, 16:12

А какая стоимость вашего ноутбука? Мне говорили что МакБуки очень дорогие, а в принципе мощности не хватает для игр, только лишь для фотошопа и монтажа видео, а меня это вряд ли устроит…
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Re: Какой ультрабук выбрать?

Новое сообщение IvanovIvan » 08 авг 2021, 16:13

FrenklSize писал(а):Люблю путешествовать, но без ноутбука мне это дается крайне тяжело, но и таскать с собой ноутбук который весит более 2 кг, это не удобно. По этому я решил купить ультрабук, но опыта в эксплуатации с ними у меня нету, кто какой ультрабук покупал?

Покупая ультрабук, вы должны понимать что компактное устройство вы приобретаете не для игр, а как раз таки для серфинга браузера либо небольших нагрузок типа: Монтажа видео либо фотошопа.

Но все же есть разные модели, по этому я вам советую посмотреть модели ультрабуков https://allo.ua/ru/products/notebooks/klass-ul_trabuki/ в интернет магазине “Алло” и так сложилось что ультрабуки от Msi еще и на что то способны в плане игр, у них стоят неплохие комплектующие которые способны запустить новинки, но конечно стоит понимать что не на самых максимальных настройках, но для ультрабука это уже достижение.

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