пожарная станция

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пожарная станция

Новое сообщение max113 » 10 авг 2021, 19:30

Нам для обеспечения противопожарных нужд нашего промышленного объекта нужна станция пожаротушения, кто занимается их установкой?


max113
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: пожарная станция

Новое сообщение sizov » 10 авг 2021, 19:58

На промышленных объектах обязательно нужна система пожаротушения, они комплектуются насосными агрегатами, смонтированными на раме, сертифицированным шкафом управления, системой трубопроводной обвязки, мы когда такую систему устанавливали обращались в компанию https://crystal-company.ru/promyshlenny ... e-stancii/ у них отличное соотношение цены и качества.
sizov
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Сообщения: 40
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: пожарная станция

Новое сообщение Baros » 13 июн 2022, 13:04

Спасибо за предложения.
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Сообщения: 16
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