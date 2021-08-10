пожарная станция
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пожарная станция
Нам для обеспечения противопожарных нужд нашего промышленного объекта нужна станция пожаротушения, кто занимается их установкой?
- max113
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 май 2021, 00:53
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Re: пожарная станция
На промышленных объектах обязательно нужна система пожаротушения, они комплектуются насосными агрегатами, смонтированными на раме, сертифицированным шкафом управления, системой трубопроводной обвязки, мы когда такую систему устанавливали обращались в компанию https://crystal-company.ru/promyshlenny ... e-stancii/ у них отличное соотношение цены и качества.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Re: пожарная станция
Спасибо за предложения.
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Baros
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 27 окт 2020, 18:26
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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