Мне нужен пандус телескопический
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Мне нужен пандус телескопический
Мне нужен пандус телескопический, где можно такой приобрести кто в курсе?
- Osvald
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Мне нужен пандус телескопический
лучше всего покупать только через проверенные компании, там куча выбора
- Kanniga
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 июн 2021, 19:06
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Re: Мне нужен пандус телескопический
Доброй ночи, советую вам заказывать пандус телескопический через данный магазин https://pandus-rf.ru/teleskopicheskie -panodyasy/. Пандус у нас стоит несколько лет и пока что все в порядке. На сайте имеются цены на пандусы, можно выбрать подходящий, проконсультироваться с менеджером. Мне он помог при выборе
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Naidjel
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Мне нужен пандус телескопический
Смотрите на Авито там всё можно найти.
- sizov
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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