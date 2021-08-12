Мне нужен пандус телескопический

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Мне нужен пандус телескопический

Новое сообщение Osvald » 12 авг 2021, 13:41

Мне нужен пандус телескопический, где можно такой приобрести кто в курсе?


Osvald
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Сообщения: 34
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 20:21
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Re: Мне нужен пандус телескопический

Новое сообщение Kanniga » 12 авг 2021, 20:18

лучше всего покупать только через проверенные компании, там куча выбора
Kanniga
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Сообщения: 32
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Re: Мне нужен пандус телескопический

Новое сообщение Naidjel » 12 авг 2021, 22:53

Доброй ночи, советую вам заказывать пандус телескопический через данный магазин https://pandus-rf.ru/teleskopicheskie -panodyasy/. Пандус у нас стоит несколько лет и пока что все в порядке. На сайте имеются цены на пандусы, можно выбрать подходящий, проконсультироваться с менеджером. Мне он помог при выборе
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Naidjel
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Сообщения: 31
Зарегистрирован: 26 июн 2021, 23:16
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Re: Мне нужен пандус телескопический

Новое сообщение sizov » 18 окт 2021, 22:22

Смотрите на Авито там всё можно найти.
sizov
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Сообщения: 32
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