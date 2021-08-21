Промышленное освещение
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Промышленное освещение
Посоветуйте специалистов, которые смогут помочь все просчитать
- Lerafina
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
-
Re: Промышленное освещение
Ну мне кажется, что сейчас все это должно быть сделано по все нормам и максимально правильно. Потому что за плохой свет штрафуют по технике безопасности. Мы поэтому обратились к специалистам, которые предоставляют услуги расчёта потерь в производственной сети освещения https://klaster.ua/services/sistemy-ehl ... escheniya/ . Благодаря их работе, мы смогли отлично оптимизировать нашу сеть освещения.
- Amigos
-
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
-
Re: Промышленное освещение
По объявлениям посмотрите например.
- sizov
- Читатель
-
- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4