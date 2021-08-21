Промышленное освещение

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Промышленное освещение

Новое сообщение Lerafina » 21 авг 2021, 00:36

Посоветуйте специалистов, которые смогут помочь все просчитать


Lerafina
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 авг 2021, 08:24
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Re: Промышленное освещение

Новое сообщение Amigos » 21 авг 2021, 20:20

Ну мне кажется, что сейчас все это должно быть сделано по все нормам и максимально правильно. Потому что за плохой свет штрафуют по технике безопасности. Мы поэтому обратились к специалистам, которые предоставляют услуги расчёта потерь в производственной сети освещения https://klaster.ua/services/sistemy-ehl ... escheniya/ . Благодаря их работе, мы смогли отлично оптимизировать нашу сеть освещения.
Amigos
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 авг 2021, 20:17
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Re: Промышленное освещение

Новое сообщение sizov » 21 авг 2021, 23:35

По объявлениям посмотрите например.
sizov
Читатель
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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