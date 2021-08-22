Упаковка продукции
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Упаковка продукции
Подскажите где можно закупить автоматическое оборудование для упаковки готовой продукции? Куда сейчас стоит обратиться?
- archer
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 10 авг 2021, 14:28
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Re: Упаковка продукции
Конкретные цены сказать не могу но думаю что онлайн можно найти выгодные предложения после чего уже делать выбор.
- valeroBorha
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 июн 2021, 15:43
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Re: Упаковка продукции
Качественное и современное упаковочное оборудование всегда можно найти у компании https://hipack.ru/ Вам я рекомендую посетить сайт компании и там изучить оборудование после чего уже делать выбор.
- GarryB
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 18 июн 2021, 17:10
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