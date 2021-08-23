Выбор проектора

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Выбор проектора

Новое сообщение valeriyburov » 23 авг 2021, 16:18

Мне нужен был новый короткофокусный проектор высокого качества, так как мой сломался. Я получил фантастический совет тут чтобы купить проектор Одесса, с отличными знаниями и обслуживанием клиентов. Настоятельно рекомендуется!


valeriyburov
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 03 фев 2021, 17:16
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Re: Выбор проектора

Новое сообщение sizov » 24 авг 2021, 19:56

Хороший проектор дорого стоит.
sizov
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 14 июл 2021, 14:11
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