станки для пескоструйной обработки
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станки для пескоструйной обработки
Решения для производства изделий из листового стекла. Линейка станков для пескоструйной обработки, гравитационного моллирования (изгиба) стекла. Высокая надежность, скорость обработки, максимально удобно и просто в эксплуатации. Подробнее: fmg58.ru/products/
- fmg58
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 24 мар 2021, 13:06
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Re: станки для пескоструйной обработки
Между прочим, это действительно очень качественный станок, на который Вам точно надо обратить внимание. А если у Вас к нему еще и шлифовальное оборудование https://protechnolog.ru/ есть - то работать Вам будет значительно проще.
- Рибон
- Писатель
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- Сообщения: 63
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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