станки для пескоструйной обработки

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станки для пескоструйной обработки

Новое сообщение fmg58 » 24 авг 2021, 13:39

Решения для производства изделий из листового стекла. Линейка станков для пескоструйной обработки, гравитационного моллирования (изгиба) стекла. Высокая надежность, скорость обработки, максимально удобно и просто в эксплуатации. Подробнее: fmg58.ru/products/

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fmg58
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 мар 2021, 13:06
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Re: станки для пескоструйной обработки

Новое сообщение Рибон » 07 сен 2022, 19:43

Между прочим, это действительно очень качественный станок, на который Вам точно надо обратить внимание. А если у Вас к нему еще и шлифовальное оборудование https://protechnolog.ru/ есть - то работать Вам будет значительно проще.
Рибон
Писатель
 
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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