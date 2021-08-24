fmg58 » 24 авг 2021, 13:39

Решения для производства изделий из листового стекла. Линейка станков для пескоструйной обработки, гравитационного моллирования (изгиба) стекла. Высокая надежность, скорость обработки, максимально удобно и просто в эксплуатации. Подробнее: fmg58.ru/products/