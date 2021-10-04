IvanovIvan » 04 окт 2021, 14:42

FrenklSize писал(а): Друзья мне нужна ваша помощь, в свое маленькое кафе мне нужно приобрести измельчитель пищевых отходов, благодаря этому уменьшается количество мусора и не будет забиваться мойка.

Я вам могу предложить посетить интернет магазин Нauswerker, в котором я приобрел кухонный измельчитель KRAISSMANN LAS'630 https://hauswerker.com.ua/elektroinstru ... h-othodov/ , который подходит под все современные мойки. Технику купил для того чтобы не забивалась канализация в доме, ну и конечно для того чтобы было меньше мусора.

В данной модели установленные качественные ножи из нержавеющей стали, иметься защита от перегрузок и заклинивания, подключил ее сам, без всяких там спецов.