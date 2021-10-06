Видеонаблюдение

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Видеонаблюдение

Новое сообщение Lana » 06 окт 2021, 01:53

Если нужно будет купить хорошую камеру видеонаблюдения Dahua смело могу рекомендовать заказывать вот тут https://bezpeka.club/ru/dahua-cameras/ проверенные модели и по недорогой цене. Такую установил себе и без перебоев работает уже больше года!


Lana
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 окт 2021, 01:51
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