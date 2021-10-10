Ноутбук для развлечения
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Ноутбук для развлечения
Добрый вечер! Хочу купить себе хороший ноутбук для развлечение, на котором будут запускаться все современные игры. Друзья, что вы можете мне посоветовать, можете предлагать модели, которыми пользуетесь лично.
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EugeneS
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:09
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Re: Ноутбук для развлечения
У меня только один вариант Apple MacBook Air 13" M1 256GB 2020, данный ноутбук от американского производителя очень качественный, имеет мощный процессор и хорошую видео карту, я рекомендую данную модель.
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FrenklSize
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 30 янв 2021, 15:10
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Re: Ноутбук для развлечения
EugeneS писал(а):Добрый вечер! Хочу купить себе хороший ноутбук для развлечение, на котором будут запускаться все современные игры. Друзья, что вы можете мне посоветовать, можете предлагать модели, которыми пользуетесь лично.
Я купил себе просто бомбезный ноутбук Asus TUF FX506LH-HN004 Black https://comfy.ua/noutbuk-asus-tuf-fx506 ... black.html , данная модель подойдет как для работы так и для развлечений. Процессор четырехъядерный Core i5-10300H, оперативной памяти 8Гб, но ее легко можно расширить до 32Гб, для этого есть дополнительный слот.
Корпус ноутбука состоит из металла и пластика, весит он всего лишь 2,3 килограмма, его вполне удобно транспортировать в рюкзаке или в сумке, будите довольны данной техникой.
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IvanovIvan
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 21 окт 2020, 17:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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