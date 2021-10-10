IvanovIvan » 10 окт 2021, 20:52

EugeneS писал(а): Добрый вечер! Хочу купить себе хороший ноутбук для развлечение, на котором будут запускаться все современные игры. Друзья, что вы можете мне посоветовать, можете предлагать модели, которыми пользуетесь лично.

Я купил себе просто бомбезный ноутбук Asus TUF FX506LH-HN004 Black https://comfy.ua/noutbuk-asus-tuf-fx506 ... black.html , данная модель подойдет как для работы так и для развлечений. Процессор четырехъядерный Core i5-10300H, оперативной памяти 8Гб, но ее легко можно расширить до 32Гб, для этого есть дополнительный слот.

Корпус ноутбука состоит из металла и пластика, весит он всего лишь 2,3 килограмма, его вполне удобно транспортировать в рюкзаке или в сумке, будите довольны данной техникой.