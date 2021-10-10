Ноутбук для развлечения

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Ноутбук для развлечения

Новое сообщение EugeneS » 10 окт 2021, 20:51

Добрый вечер! Хочу купить себе хороший ноутбук для развлечение, на котором будут запускаться все современные игры. Друзья, что вы можете мне посоветовать, можете предлагать модели, которыми пользуетесь лично.


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Re: Ноутбук для развлечения

Новое сообщение FrenklSize » 10 окт 2021, 20:52

У меня только один вариант Apple MacBook Air 13" M1 256GB 2020, данный ноутбук от американского производителя очень качественный, имеет мощный процессор и хорошую видео карту, я рекомендую данную модель.
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Re: Ноутбук для развлечения

Новое сообщение IvanovIvan » 10 окт 2021, 20:52

EugeneS писал(а):Добрый вечер! Хочу купить себе хороший ноутбук для развлечение, на котором будут запускаться все современные игры. Друзья, что вы можете мне посоветовать, можете предлагать модели, которыми пользуетесь лично.

Я купил себе просто бомбезный ноутбук Asus TUF FX506LH-HN004 Black https://comfy.ua/noutbuk-asus-tuf-fx506 ... black.html , данная модель подойдет как для работы так и для развлечений. Процессор четырехъядерный Core i5-10300H, оперативной памяти 8Гб, но ее легко можно расширить до 32Гб, для этого есть дополнительный слот.

Корпус ноутбука состоит из металла и пластика, весит он всего лишь 2,3 килограмма, его вполне удобно транспортировать в рюкзаке или в сумке, будите довольны данной техникой.

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