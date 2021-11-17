купить рацию баофенг
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
купить рацию баофенг
Если желаете купить рацию баофенг, обращайтесь в https://baofeng.ru/ Выбор раций, как и другой техники, достаточно велик и цены вполне приятные.
- Maxx
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 18:42
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7