купить рацию баофенг

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купить рацию баофенг

Новое сообщение Maxx » 17 ноя 2021, 18:45

Если желаете купить рацию баофенг, обращайтесь в https://baofeng.ru/ Выбор раций, как и другой техники, достаточно велик и цены вполне приятные.


Maxx
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 ноя 2021, 18:42
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