Borisova » 29 ноя 2021, 13:28

Какой сейчас из айфонов брать и себе и жене. На новый год пора о подарках задуматься, я вообще до сих пор с X хожу. два раза в ремонт отдавал. Прикипела она ко мне. Но пора бы уже что-то новое брать. Особо в бюджете не стеснены.