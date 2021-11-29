Какой из айфонов взять?

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Какой из айфонов взять?

Новое сообщение Borisova » 29 ноя 2021, 13:28

Какой сейчас из айфонов брать и себе и жене. На новый год пора о подарках задуматься, я вообще до сих пор с X хожу. два раза в ремонт отдавал. Прикипела она ко мне. Но пора бы уже что-то новое брать. Особо в бюджете не стеснены.


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Re: Какой из айфонов взять?

Новое сообщение IvanovIvan » 29 ноя 2021, 14:07

А что тут думать то, бери либо новые самсунги с гибким экраном, штука очень эффективная, либо новые 13 про или 13 про макс. Жирная версяи 13 про на 256 гб, очень интересный вариант, особенно если ценник до 46 тысяч найти.
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Re: Какой из айфонов взять?

Новое сообщение Borisova » 29 ноя 2021, 14:22

Был в магазине недавно, просто забегал технику посмотреть, пока жена по Тц ходила, ценника на 256 гб 13 про макс айфонв до 46 тысяч нет нигде. 47599 и 47999 стоят в зависимости от цвета. Голд версии естественно дороже.
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Re: Какой из айфонов взять?

Новое сообщение Kapitoliy » 29 ноя 2021, 14:57

Та бред сейчас покупать во всех физических магазинах, если бы они сорудничали на прямую с эпл и покупали по адекватной цене айфоны и продавали потом нам, конечным потребителям, тысяч за 43, тогда бы я понимал смысла их существования. А так вот айфон 13 про макс https://stylus.ua/iphone-170/seriya:iphone-13-pro-max/ 44300 стоит, зачем тот физический магазин нужен. Только незнающие ещё разве там покупают, во всем остальном есть интернет магазины. Бери два айфона 13 про макс, мне хватате на 128 гб, жене же думаю возьми на 256, по тому что им вегда мало, фотками и видео память быстро забивают.

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